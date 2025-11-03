Zakharova torna all’attacco | Se sostiene ancora Kiev l’Italia crollerà come quella torre
La portavoce del Ministero degli Esteri russo commenta via Telegram la notizia del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali giudicando l'Italia per le sue posizioni sull'Ucraina. Parole che non sono passate in sordina, suscitando l'indignazione bipartisan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
