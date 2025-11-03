Zakharova torna all’attacco | Se sostiene ancora Kiev l’Italia crollerà come quella torre

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La portavoce del Ministero degli Esteri russo commenta via Telegram la notizia del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali giudicando l'Italia per le sue posizioni sull'Ucraina. Parole che non sono passate in sordina, suscitando l'indignazione bipartisan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

zakharova torna all8217attacco se sostiene ancora kiev l8217italia croller224 come quella torre

© Ildifforme.it - Zakharova torna all’attacco: “Se sostiene ancora Kiev l’Italia crollerà come quella torre”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Zakharova Torna All8217attacco Sostiene