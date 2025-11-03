Zakharova la dura reazione del governo Meloni | convocato l' ambasciatore

L'ambasciatore russo e' stato convocato alla Farnesina dopo le parole della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, sul crollo della Torre dei Conti a Roma. "Finché' il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri" aveva scritto Zakharova su Telegram. Parole che fonti diplomatiche italiane avevano già definito "squallide e preoccupanti", conferma "dell' abisso di volgarità in cui e' piombata la dirigenza di Mosca". Un passo diplomatico deciso e duro da parte del governo per tutelare il Paese da un attacco che ha il sapore dello sciacallaggio mentre a Roma si cerca di salvare la vita di uno degli operai che stavano lavorando proprio sulle impalcature della Torre dei Conti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

