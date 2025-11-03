Zakharova fa lo sciacallo sul crollo di Roma | l’indignazione è bipartisan La Farnesina convoca l’ambasciatore

«Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti» per l’Ucraina, «l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri». Con un operaio ancora sotto le macerie e mentre i soccorritori sono ancora all’opera, arriva da Mosca la sconcertante dichiarazione di Maria Zakharova sul crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. L’ennesima provocazione della Zakharova. Il portavoce del ministero degli Esteri russo ironizza in modo macabro sulla tragedia, aggiungendo: «Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro», conclude Zakharova nell’intervento horror formulato sul suo canale Telegram. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

