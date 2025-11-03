Zakharova attacca l’Italia ma la politica tutta replica compatta

C’è un limite anche alla provocazione diplomatica. E Maria Zakharova lo ha superato di slancio, con la consueta arroganza di chi confonde la propaganda con la politica estera. “Finché il governo italiano sperpererà i soldi dei contribuenti, l’Italia crollerà, dall’economia alle torri”, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo commentando il cedimento della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. “Il ministero degli Esteri italiano – ha aggiunto – ha riferito che il sostegno italiano all’Ucraina ammonta a 2,5 miliardi di euro”.  Mentre a Roma i soccorritori scavavano tra le macerie per trovare un operaio, Mosca trovava il tempo per irridere un Paese alleato dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

