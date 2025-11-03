Un quintale di materiale didattico donato alle famiglie più fragili: è il risultato raggiunto dallo ‘ Zaino sospeso ’, il progetto promosso dal Lions Club Forlì Host con la Caritas diocesana, grazie alla partecipazione generosa di molti cittadini e commercianti forlivesi. Nelle scorse settimane, una delegazione del Club composta dalla presidente Fiorella Maria Mangione e dai soci Franco Sami (precedente governatore), Alessio Serrani (coordinatore del service) e Gabriele Zelli, ha consegnato il materiale raccolto al vescovo Livio Corazza, presidente anche della Caritas locale, e a Filippo Monari, direttore dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zaino sospeso. Donato un quintale di prodotti per la scuola