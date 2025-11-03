YouTube vieta i video violenti dei videogiochi | cosa cambia dal prossimo 17 novembre
YouTube si prepara a una stretta significativa sui contenuti videoludici e sulle promozioni legate al gambling. La piattaforma ha annunciato nuove restrizioni che entreranno in vigore il 17 novembre 2025, segnando un cambio di passo nelle policy della community in risposta alle crescenti preoccupazioni degli utenti e all’evoluzione degli standard del settore. Le modifiche riguardano principalmente due ambiti: la rappresentazione della violenza grafica nei videogiochi e la promozione di forme di gioco d’azzardo, incluse quelle che coinvolgono beni digitali. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di un adeguamento che YouTube definisce necessario per stare al passo con i nuovi trend e con le aspettative della community. 🔗 Leggi su Screenworld.it
