Yildiz Juve, il turco ha recuperato dopo lo stop di Cremona: si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare domani. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – La notizia che Luciano Spalletti e tutti i tifosi bianconeri aspettavano è arrivata. Questo pomeriggio, alla Continassa, la Juventus ha svolto la seduta di rifinitura alla vigilia del fondamentale match di Champions League contro lo Sporting Lisbona, e Kenan Yildiz si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. L’allarme è ufficialmente rientrato.?? Kenan #Yildiz Il? si allena coi compagni dopo il forfait con la Cremonese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il turco torna in gruppo alla vigilia dello Sporting Lisbona! Cosa filtra sul suo impiego in Champions League. Gli aggiornamenti – VIDEO