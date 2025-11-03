. Le parole del tecnico della Juventus. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida di Champions tra la Juventus e lo Sporting. Uno dei temi affrontati è stato la gestione fisica e tattica di Kenan Yildiz. RUOLO YILDIZ – «Un punto di partenza è domandare all’altro dove si sente bene, cosa gli piacerebbe io facessi per lui. Quando si domanda a lui, dice che gli piace interpretarla un po’ quella posizione di centro-sinistra o spigolo sulla fascia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a disposizione con lo Sporting, Spalletti: «Mi ricorda Kvara. Ruolo? Glielo ho chiesto e mi ha risposto così»