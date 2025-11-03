Yamaha a Eicma | dalla Ténéré al Tmax passando per la Xsr900 GP
La casa motociclistica giapponese, dopo aver festeggiato lo scorso luglio il suo 70° anniversario, intende espandere ulteriormente l'ampia gamma di veicoli a due ruote. I nuovi modelli saranno presentati nel polo fieristico milanese dal 6 al 9 novembre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ragazzi, che spettacolo! Yamaha ha appena svelato la nuova XSR900 GP nei leggendari colori Giallo e Nero, un tributo diretto al mito Kenny Roberts A EICMA 2025 ci saremo anche noi di Vignamotor con la versione Bianco e Rossa Se la v - facebook.com Vai su Facebook