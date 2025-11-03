YAMAHA a EICMA 2025 | tecnologia emozioni e grandi novità

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il palcoscenico più atteso del mondo moto è pronto ad accendersi. A EICMA 2025 Yamaha torna protagonista assoluta e, nel suo 70° anniversario invita tutti gli appassionati delle due ruote per un viaggio tra tecnologia, performance e passione senza confini. I visitatori tra anteprime, attività tematiche e incontri con i campioni del motociclismo internazionale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

yamaha eicma 2025 tecnologiaYAMAHA a EICMA 2025: tecnologia, emozioni e grandi novità - A EICMA 2025 Yamaha torna protagonista assoluta e, nel suo 70° anniversario invita tutti gli appassionati delle due ruot ... Scrive msn.com

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026: più moderna e tecnologica, e pronta a tutto - A pochi giorni da EICMA 2025, Yamaha toglie il velo alla nuova Ténéré 700 World Raid 2026, che si evolve con importanti novità senza stravolgimenti. Segnala motori.ilmessaggero.it

yamaha eicma 2025 tecnologiaEicma 2025, dal 4 al 9 novembre a Milano la festa delle due ruote: presenti 2.000 marchi da 50 Paesi - La 82esima edizione dell’esposizione dal 4 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano ... Scrive motori.ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Yamaha Eicma 2025 Tecnologia