Xiaomi 17 Ultra sarà disponibile in due versioni secondo un rumor
Xiaomi 17 Ultra potrebbe essere due disponibile al lancio in due versioni distinte, con funzionalità esclusive dedicate alla connettività e alla comunicazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
POCO F7 Ultra si unisce alla festa: HyperOS 3 stabile è in rilascio #POCOF7Ultra https://gizchina.it/2025/10/xiaomi-poco-f7-ultra-aggiornamento-hyperos-3-stabile-download/ - facebook.com Vai su Facebook
Xiaomi 17 Ultra: nuove conferme sui due modelli. Caratteristiche attese - Arrivano dalla Cina nuove conferme sulle caratteristiche tecniche di Xiaomi 17 Ultra, top gamma della serie ad oggi composta dai modelli base, Pro e Pro Max annunciati a fine settembre. Lo riporta hdblog.it
Xiaomi 17 Ultra: Un leaker fornisce dettagli sugli aggiornamenti della fotocamera previsti per lo smartphone 'Ultra Premium Edition' - Secondo nuovi rapporti, Xiaomi sta progettando di distinguere lo Xiaomi 17 Ultra dallo Xiaomi 17 Pro Max e da altre ammiraglie in varie aree relative alle prestazioni della fotocamera. Come scrive notebookcheck.it
Xiaomi 17 Ultra: addio al display posteriore, ma arriva un sensore da 1 pollice con OIS migliorato - Xiaomi 17 Ultra: addio al display posteriore, ma arriva un sensore da 1 pollice con OIS migliorato. cellulare-magazine.it scrive