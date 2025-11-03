WWE | Zelina Vega perde un pezzo… del suo nome

Da qualche settimana la coppia nella vita reale Aleister Black-Zelina Vega è stata appaiata anche sugli schermi WWE con Zelina che ha aiutato il marito a sconfiggere Damian Priest nel Last Man Standing Match di SmackDown del 10 ottobre. Di settimana in settimana piccoli cambiamenti stanno accompagnando la coppia, il più significativo la loro nuova entrata e nei giorni scorsi è arrivata una novità riguardo Zelina Vega che ha “perso” il cognome e, come visibile sul sito WWE alla pagina del roster, adesso viene chiamata solo Zelina. Zelina. Come detto, dalla pagina del roster WWE sul sito della federazione è visibile questo cambiamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Zelina Vega perde un pezzo… del suo nome

