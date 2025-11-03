WWE | Bayley vuole partecipare al torneo d’addio di John Cena

La notizia del torneo a sedici partecipanti per stabilire chi sarà l’ultimo avversario di  John Cena  ha infiammato i social dopo l’annuncio a Saturday Night’s Main Event. A sorprendere tutti è stata  Bayley, che su X ha colto l’occasione per lanciare una domanda diretta: sarà aperto anche alle donne? “ Can women be in the tournament? ”. La domanda di  Bayley  è arrivata rapidamente sotto al tweet ufficiale di Cena che presentava il torneo per il suo match d’addio: “ Le donne possono partecipare al torneo? “ Al momento, né  John Cena  né WWE hanno risposto ufficialmente alla sua proposta, ma la voglia di vedere una donna tra i possibili sfidanti al “Grande Addio” ha già raccolto molta simpatia tra i fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

