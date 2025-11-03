WWE AAA | Due canadesi alla conquista del Messico Chelsea Green e Ethan Page vincono i Mixed Tag Titles
Prima di agosto, pur essendo entrambi canadesi, Chelsea Green e Ethan Page non avevano mai incrociato i loro cammini e non si conoscevano personalmente. Questo è quanto ha raccontato Chelsea Green qualche giorno fa, aggiungendo di come i due siano subito entrati in sintonia e non solo per le loro origini, ma proprio per un’affinità caratteriale e dei loro personaggi. Sconfitti Tyra Mae Steele e Tavion Heights in un Canada vs USA match, le interazioni tra Green e Page sono continuate ad NXT e la collaborazione è proseguita puntando un prestigioso obiettivo, i Mixed Tag Team Titles della AAA con la sfida lanciata a Mr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
