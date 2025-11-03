WTA Finals Errani e Paolini ko nel secondo match di doppio | battute da Hsieh e Ostapenko

Dopo il debutto vincente, le azzurre cedono in due set. Decisivo l’ultimo incontro del girone per l’accesso alle semifinali. Dopo il debutto vincente di sabato, Sara Errani e Jasmine Paolini si sono arrese nel loro secondo match di doppio alle WTA Finals 2025, in corso sul cemento indoor di Riad, in Arabia Saudita. La coppia azzurra è stata battuta in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, dal duo formato dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko, attualmente in vetta al girone con due vittorie su due incontri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

