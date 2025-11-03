WTA Finals 2025 oggi | orari 3 novembre ordine di gioco tv streaming

È tutto pronto per vivere la terza giornata delle WTA Finals 2025, competizione che si sta disputando sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). Le giocatrici più forti del pianeta tornano in campo per sfidarsi nei match di secondo turno del girone intitolato a Serena Williams per il singolare e di quello intitolato a Martina Navratilova per il doppio. I risultati odierni potrebbero fornire già i primi nomi delle qualificate alle semifinali. La giornata si aprirà alle ore 13:00 italiane con il ritorno in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra, prima testa di serie, affronta, dopo aver superato agevolmente la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Demi Schuurs, il tandem HsiehOstapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025 oggi: orari 3 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Contenuti che potrebbero interessarti

Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook

WTA Finals, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

Wta Finals, calendario, partecipanti e regolamento: tutto quello che c'è da sapere - A Riyadh, che lo scorso anno ha ospitato per la prima volta le Wta Finals e lo farà fino al 2026, si ripartirà dal trionfo di Coco Gauff che lo scorso anno ha conquistato il torneo per la prima volta ... Lo riporta sport.sky.it

Jasmine Paolini-Sabalenka, oggi Wta Finals 2025: a che ora e dove vederla in diretta - La toscana inizia la sua avventura a Riyad, in Arabia Saudita, nel torneo per le migliori 8 giocatrici e affronta la numero 1 al mondo ... Segnala today.it

Risultati e classifiche Wta Finals Riyadh 2025: gironi singolare e doppio - I gironi, con i risultati e le classifiche aggiornate delle Wta Finals 2025, torneo in programma dall'1 all'8 novembre. Da spaziotennis.com