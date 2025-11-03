Terza giornata delle WTA Finals a Riad e sarà un lunedì dove ci potranno essere anche i primi verdetti. L’attesa per i tifosi italiani è per la sfida di Sara Errani e Jasmine Paolini contro la forte coppia composta dalla Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, che come le azzurre hanno vinto la loro prima partita. Il doppio italiano ha l’occasione di staccare già con un turno d’anticipo la qualificazione alle semifinali, ma prima servirà vincere e poi attendere un risultato positivo nell’altra sfida del girone. Sara e Jasmine puntano ad ottenere la loro seconda vittoria nel giorne e poi dovranno sperare nel successo anche di SchuursMuhammad, battute proprio dalle azzurre all’esordio, contro KudermetovaMertens, anche se la russa e la belga partono con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Finals 2025, Errani-Paolini a caccia della semifinale. Swiatek e Rybakina scontro per il primo posto