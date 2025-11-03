WTA Finals 2025 Anisimova ribalta Keys e centra la prima vittoria alle Finals
Nel secondo incontro della seconda giornata del girone dedicato a Serena Williams delle WTA Finals di Riad Amanda Anisimova ribalta la connazionale Madison Keys 4-6 6-3 6-2 in un’ora e quarantatré minuti. La numero quattro del mondo conquista così la sua prima vittoria alle Finals. L’insolito inizio di partita registra il netto predominio delle giocatrici in risposta certificato da quattro break consecutivi per il 2-2. La prima a tenere il servizio è la numero quattro del ranking che sigla a 15 il 3-2. Madison Keys rompe l’equilibrio e sfrutta gli errori della rivale per operare il break del 5-4 e con il servizio vincente sigla il 6-4 della prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
WTA Finals Riyadh 2025 Girone Serena Williams Rybakina domina Anisimova in due set Inizia con una convincente vittoria il cammino di Elena Rybakina a Riad nel secondo incontro della prima giornata delle WTA Finals. La kazaka, testa di serie n - facebook.com Vai su Facebook
IL SECONDO 1000 DI ANISIMOVA Dominata in finale Linda Noskova per 6-0 6-2, l'americana vince China Open di Pechino, il più importante appuntamento post-US Open del calendario WTA Anisimova, già qualificata alle WTA Finals di Riyadh, sale al te - X Vai su X
WTA Finals 2025, lunedì 3 novembre, risultati in diretta: big match Swiatek-Rybakina in apertura, poi il derby statunitense Keys-Anisimova - Day 3 dell'appuntamento di fine anno a Riad, durante il quale si terr la seconda giornata del Group Serena Williams. Secondo eurosport.it
Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari - Le azzurre sfidano Hsieh/Ostapenko per ipotecare la qualificazione in semifinale. Da sport.sky.it
WTA Finals 2025 oggi: orari 3 novembre, ordine di gioco, tv, streaming - È tutto pronto per vivere la terza giornata delle WTA Finals 2025, competizione che si sta disputando sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). Come scrive oasport.it