wta finals 2025 anisimova ribalta keys e centra la prima vittoria alle finals

Nel secondo incontro della seconda giornata del girone dedicato a Serena Williams delle WTA Finals di Riad Amanda Anisimova ribalta la connazionale Madison Keys 4-6 6-3 6-2 in un’ora e quarantatré minuti. La numero quattro del mondo conquista così la sua prima vittoria alle Finals. L’insolito inizio di partita registra il netto predominio delle giocatrici in risposta certificato da quattro break consecutivi per il 2-2. La prima a tenere il servizio è la numero quattro del ranking che sigla a 15 il 3-2. Madison Keys rompe l’equilibrio e sfrutta gli errori della rivale per operare il break del 5-4 e con il servizio vincente sigla il 6-4 della prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

