World Press Photo | in mostra le vite fragili
Bologna, 3 novembre 2025 – Se lo scorso anno a vincere il World Press Photo fu ’A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece ’, di Mohammed Salem, quest’anno il prestigioso riconoscimento va alla fotografa palestinese Samar Abu Elouf con lo scatto per il New York Times ’ Mahmoud Ajjour, Aged Nine’, che da domani si può vedere in mostra alla Galleria Modernissimo. Per il terzo anno l’esposizione che viaggia tutto il mondo, arriva a Bologna, ospite della Cineteca, dove resterà fino al 30 novembre con 42 storie premiate tra 60mila lavori arrivati di 3.778 fotografi di 141 Paesi. Il dramma della guerra in primo piano al Modernissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
