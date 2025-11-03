William e Kate il trasloco a Forest Lodge è completo | vivranno lì insieme ai figli Poi la festa al pub con chi li ha aiutati

È ufficiale: William e Kate si sono trasferiti a Forest Lodge, dove abiteranno insieme ai figli George (12 anni), Charlotte (10) e Louis (7). Un nuovo capitolo, lontano dai brutti ricordi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - William e Kate, il trasloco a Forest Lodge è completo: vivranno lì insieme ai figli. Poi la festa al pub con chi li ha aiutati

