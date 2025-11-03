Welfare e lavoro | l' attenzione alle persone come strategia d' impresa

Le Risorse Umane rappresentano un reparto fondamentale all'interno delle aziende contemporanee, svolgendo un compito complesso e strategico, che mira alla cura dei rapporti tra i dipendenti e le risorse esterne, allo scopo di creare un ambiente di lavoro sano, stimolante e produttivo. Oggi, esistono figure professionali che accompagnano imprese ed aziende alla piena comprensione della centralità di questi concetti: Giuseppe Ligotti, consulente aziendale che, nel maggio scorso, è stato insignito del prestigioso riconoscimento Le Fonti Awards come “Consulente Hr Dell'Anno – Politiche di Welfare Aziendale”, mette a disposizione delle aziende la sua lunga esperienza in questo settore: “La mia mission – sottolinea il dottor Ligotti - è sostenere le imprese nella crescita e nello sviluppo, ottimizzando l'impiego della risorsa più importante: il personale, rendendolo più motivato, efficiente e profittevole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

