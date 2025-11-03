WEC Toyota prova a chiudere in bellezza un difficile 2025
Toyota GR insegue il primo successo in stagione nel FIA World Endurance Championship nell’ottava ed ultima tappa del campionato 2025. I giapponesi, in difficoltà sin dall’opening round in Qatar tornano all’attacco a dodici mesi dal successo nella singola prova araba e nella classifica costruttori. Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa vinsero lo scorso novembre riuscendo automaticamente ad imporsi nella graduatoria riservata alle case. Quest’anno Toyota è matematicamente fuori dalla contesa per il Mondiale piloti ed anche per quello costruttori. Toyota ha ottenuto quattro doppiette consecutive con l’Hypercar, una striscia positivi di risultati che si è interotta lo scorso anno con il ritiro dell’auto n. 🔗 Leggi su Oasport.it
