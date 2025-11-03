Cadillac si prepara per battagliare contro Ferrari e Porsche per la conquista del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio americano ha una chance nella classifica costruttori e nella graduatoria piloti, principalmente grazie al risultato ottenuto nella 6h San Paolo. Ferrari ha un vantaggio di 39 punti su Porsche e di 61 punti sul brand di General Motors tra i costruttori (restano 66p a disposizione). Tra i piloti invece, la Rossa n. 51 precede la Ferrari n. 83 AF Corse, la Porsche n. 6 ufficiale e la Cadillac n. 12. Alex Lynn Norman NatoWill Stevens, unici ad aver conquistato punti in tutte e sette le gare da Lusail ad oggi, hanno 81p contro i 115p della 499P di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi (restano 39p da assegnare in Medio Oriente). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Cadillac pronta per lottare in Bahrain contro Porsche e Ferrari