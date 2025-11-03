Webuild | S&P alza rating a BB+ confermata la solidità del modello industriale
MILANO (ITALPRESS) – S&P Global Ratings ha alzato il rating di Webuild a BB+ con outlook stabile, rispetto al precedente BB. Si tratta del secondo upgrade ottenuto da S&P nel corso del Piano Industriale 2023-2025, a conferma della solidità del modello industriale, della visione strategica del Gruppo e delle performance economiche finanziarie anche in contesti macroeconomici complessi. Webuild si prepara ora ad avviare un nuovo piano industriale con un rating a un passo dall’investment grade. Secondo S&P, l’upgrade riflette il solido portafoglio ordini, la gestione disciplinata dei contratti e la posizione di leadership nei principali mercati chiave per il Gruppo, fattori che hanno determinato una robusta crescita e il rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PUTIN ALZA IL TIRO SU KIEV «Ora decida il destino dei suoi soldati e civili». Lo zar presenta il siluro Poseidon, ma taglia la paga delle reclute «Corriere della Sera» 30 Oct 2025 dal nostro inviato Marco Imarisio MOSCA - Alle spalle di Vladimir Putin c’è un m - facebook.com Vai su Facebook
Webuild: S&P alza rating a BB+, confermata la solidità del modello industriale - S&P Global Ratings ha alzato il rating di Webuild a BB+ con outlook stabile, rispetto al precedente BB. Segnala msn.com
Webuild, S&P alza rating a "BB+" grazie a solida performance operativa - S&P Global Ratings ha aumentato il rating su Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, da "BB" a "BB+". Si legge su teleborsa.it
MARKET DRIVER: Webuild, Bnp Paribas Exane conferma outperform e alza tp - Bnp Paribas Exane ha alzato il prezzo obiettivo su Webuild da 3,2 a 3,5 euro, confermando la raccomandazione outperform. Si legge su milanofinanza.it