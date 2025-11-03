Waterpolo Preview the Report of the Week | l’AN Brescia espugna Savona
Nella sesta giornata del campionato di serie A1 maschile l’AN Brescia espugna la Zanelli superando 15-14 la Banco BPM Rari Nantes Savona e prosegue la corsa di testa insieme alla Pro Recco, che supera nettamente il Telimar. Gu Baldineti, tecnico dei siciliani, analizza la prestazione dei suoi e si proietta al prossimo importante match contro il C.C.Napoli. In serie A1 femminile il Rapallo Pallanuoto e la Sis Roma si aggiudicano gli scontri diretti con Pallanuoto Trieste ed Ekipé Orizzonte. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Presentazione Ufficiale Prima Squadra Serie A2 Maschile Girone Sud presented by Lemon Sistemi #waterpolopalermo #waterpolo #waterpololife #waterpoloworld #waterpoloplayer #waterpolofamily #waterpologame - facebook.com Vai su Facebook