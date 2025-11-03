Washington si riavvicina a Bruxelles? La guerra ibrida si combatte insieme
Alla fine di ottobre il direttore della Central Intelligence Agency, John Ratcliffe, ha compiuto una visita riservata a Bruxelles per incontrare alcuni tra i principali responsabili della politica estera e dell’intelligence dell’Unione europea. La notizia è stata riportata da Politico. Perché il viaggio e perché ora Diversi Stati membri dell’Ue avevano manifestato crescente cautela nei confronti della volontà e dell’affidabilità degli Stati Uniti nel campo dell’intelligence. Basti pensare all’interruzione improvvisa, a marzo, della condivisione di dati sul conflitto in Ucraina tra Washington e Kiev, che ha avuto riflessi anche sul fronte europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net
