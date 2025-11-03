Washington punta il dito contro Abuja | Persecuzioni contro i cristiani
Si registrano delle significative fibrillazioni tra la Casa Bianca e la Nigeria. Donald Trump ha infatti designato la nazione africana come un «Paese di particolare preoccupazione» a causa dell'allarmante situazione in cui versano i cristiani in loco. 🔗 Leggi su Laverita.info
