Washington punta il dito contro Abuja | Persecuzioni contro i cristiani

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si registrano delle significative fibrillazioni tra la Casa Bianca e la Nigeria. Donald Trump ha infatti designato la nazione africana come un «Paese di particolare preoccupazione» a causa dell'allarmante situazione in cui versano i cristiani in loco. 🔗 Leggi su Laverita.info

