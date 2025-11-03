Warner Bros Discovery all’asta dopo fallimento fusione da 43mld di dollari e i tre no a David Ellison Paramount spunta Netflix

Warner Bros Discovery potrebbe essere venduta, ma al momento la dirigenza sta puntando a un’asta, rimanendo nel dubbio tra uno scorporo e una vendita dell’intera azienda dopo il fallimento della fusione e un calo dell'EBITDA del 39% Netflix sta valutando l’acquisto di Warner Bros Discovery, a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Warner Bros Discovery all’asta dopo fallimento fusione da 43mld di dollari e i tre no a David Ellison (Paramount), spunta Netflix

