Walukiewicz sul Sassuolo | Dobbiamo imparare molto dai nostri errori Sulla gara di oggi…

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sassuolo, Walukiewicz suona la carica: «Serve più concentrazione, impariamo da ogni errore» Il Sassuolo esce sconfitto in extremis contro il Genoa e, nel post partita, a parlare è Sebastian Walukiewicz, uno dei protagonisti della retroguardia neroverde. Il difensore polacco ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di un approccio diverso e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

walukiewicz sul sassuolo dobbiamo imparare molto dai nostri errori sulla gara di oggi8230

© Calcionews24.com - Walukiewicz sul Sassuolo: «Dobbiamo imparare molto dai nostri errori. Sulla gara di oggi…»

Contenuti che potrebbero interessarti

Sassuolo, Grosso rammaricato: «Dobbiamo imparare dai nostri errori. E su Berardi voglio dire questo» - Sassuolo, Grosso amaro dopo la sconfitta col Genoa: «Serve imparare dagli errori» La decima giornata di Serie A Enilive si è chiusa con una sconfitta pesante per il Sassuolo, battuto in casa dal Genoa ... Riporta calcionews24.com

Sassuolo, Walukiewicz: "Gioco dove dice il mister. Possiamo fare un gran campionato" - Il difensore neroverdi si è raccontato fra il presente ed il passato soffermandosi anche sul suo nuovo ... Si legge su tuttomercatoweb.com

walukiewicz sassuolo dobbiamo imparareSassuolo-Roma diretta: segui l'ottava giornata di Serie A LIVE - Gasperini sfida Grosso al Mapei Stadium nel match della domenica delle 15: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Walukiewicz Sassuolo Dobbiamo Imparare