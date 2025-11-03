Walter Delogu dedica al figlio la sua lotta contro la droga | Aiuto i ragazzi in nome di Evan

Rimini, 3 novembre 2025 – La perdita di un figlio è un dolore troppo grande. Non si può descrivere. Ma Walter Delogu vuole reagire dopo la tragica scomparsa del figlio Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale con la moto. Dopo l’ultimo saluto di venerdì il dolore non si attenua. Venerdì lui, la moglie Livia Avram e Andrea Delogu, conduttrice tivù figlia di Walter e sorellastra di Evan, hanno dato l’ ultimo saluto al ragazzo, al cimitero di Bellaria. Una cerimonia a cui hanno partecipato oltre 500 persone, tra cui Nikita Perotti, che con Andrea partecipa a questa edizione di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Walter Delogu dedica al figlio la sua lotta contro la droga: “Aiuto i ragazzi in nome di Evan”

Argomenti simili trattati di recente

«Al funerale mia figlia Andrea mi ha tenuto la mano: ha fatto sì che non crollassi». Parla #WalterDelogu Vai su Facebook

San Patrignano, i contrasti con Muccioli, l'estorsione, la nuova vita, la morte del figlio: chi è Walter Delogu, padre di Andrea e Evan - X Vai su X

Il padre di Evan Delogu: "Amore mio, ti raggiungerò presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo metto a posto" - Walter Delogu dedica un messaggio social al figlio scomparso: "Perché ci hai lasciato, ci sarà un motivo, fammelo sapere presto ti ... msn.com scrive

Walter Delogu e lo strazio per la morte del figlio Evan: “Ho dormito nel tuo letto. Perdonami, ora te lo metto a posto” - “Vi dico chi era”: comincia così il post sui social con cui lo storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano ricorda il figlio 18enne morto in un incidente. Segnala ilrestodelcarlino.it

Evan Delogu, lo strazio di papà Walter: “Vi dico chi era mio figlio” - L'indomani dell'incidente in moto che gli ha strappato il figlio 18enne, Walter Delogu affida le sue parole ai social: "Eri un angelo, lassù in Paradiso fatti valere" ... Come scrive dire.it