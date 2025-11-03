Walklab emozioni in movimento a Frosinone
Appuntamento il 9 novembre a Frosinone per la Walklab - emozioni in movimento, una camminata a ritmo di musica con brevi esercizi di fitness all'aria aperta nelle località più belle della tua zona.Un percorso adatto a tutti! Sarai guidato da trainer certificati e qualificati del national team. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
