Wales Bonner x adidas Fall 2025 | panoramica della collezione

Donnapop.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La designer britannico-giamaicana presenta con adidas Originals una nuova collezione che intreccia cultura, sport e artigianalità. Ci sono collaborazioni che durano una stagione e altre che diventano dialoghi veri. Quella tra Grace Wales Bonner e adidas Originals appartiene alla seconda categoria: nata nel 2020, è cresciuta nel tempo fino a trasformarsi in un linguaggio a sé, dove sport e cultura si intrecciano con la grazia di un racconto. Per l’autunno 2025, la designer britannico-giamaicana torna con una collezione che unisce raffinatezza e il ritorno alle radici, elevando lo sportswear a una dimensione quasi poetica. 🔗 Leggi su Donnapop.it

wales bonner x adidas fall 2025 panoramica della collezione

© Donnapop.it - Wales Bonner x adidas Fall 2025: panoramica della collezione

Altre letture consigliate

wales bonner x adidasSneakers Adidas X Wales Bonner: i nuovi modelli super-cool per l'inverno (anche in raso e paillettes) - lab in cui la stilista britannica rilegge in chiave fashion i codici del brand sportivo. vogue.it scrive

wales bonner x adidasWales Bonner X Adidas Is Here – Shop The New Collection Now - Seven days on from the announcement that Grace Wales Bonner is the new creative director of menswear at Hermès, the designer has found herself front and centre of the fashion news cycle once again. Secondo vogue.co.uk

wales bonner x adidasLo sport non è solo sport per Grace Wales Bonner e adidas Originals - Wales Bonner x adidas Originals Fall 2025 ribadisce il ruolo della designer centrale nel dialogo tra sport, cultura e lusso contemporaneo. collater.al scrive

Cerca Video su questo argomento: Wales Bonner X Adidas