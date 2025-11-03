Wales Bonner x adidas Fall 2025 | panoramica della collezione
La designer britannico-giamaicana presenta con adidas Originals una nuova collezione che intreccia cultura, sport e artigianalità. Ci sono collaborazioni che durano una stagione e altre che diventano dialoghi veri. Quella tra Grace Wales Bonner e adidas Originals appartiene alla seconda categoria: nata nel 2020, è cresciuta nel tempo fino a trasformarsi in un linguaggio a sé, dove sport e cultura si intrecciano con la grazia di un racconto. Per l’autunno 2025, la designer britannico-giamaicana torna con una collezione che unisce raffinatezza e il ritorno alle radici, elevando lo sportswear a una dimensione quasi poetica. 🔗 Leggi su Donnapop.it
