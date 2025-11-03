Volo di sette metri con l’auto Anziano salvo per miracolo
Brutta avventura per un anziano che è precipitato con la propria auto facendo un salto di circa 7 metri: l’uomo, seppur ferito seriamente, è salvo per miracolo. Il fatto è accaduto ieri mattina, poco dopo le 10, in via Pietro Bruschi, nel centro storico del bellissimo borgo fossatano, inerpicato sulle falde appenniniche. L’uomo, un anziano residente a Roma, stava uscendo con la propria autovettura da un parcheggio. Non è chiaro cosa sia accaduto nella manovra, sta di fatto che la macchina è finita verso valle, precipitando sulla via sottostante. Un salto terrificante, che avrebbe potuto aver conseguenze decisamente drammatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SOPRALLUOGO NEL CANTIERE, GEOMETRA CADE E MUORE: È PRECIPITATO DA UN'ALTEZZA DI SETTE METRI È caduto dall'impalcatura di un cantiere aperto nell'area di un distributore di carburante a San Vitaliano, un volo di 7 metri che no - facebook.com Vai su Facebook
Fagnano Olona, cane intrappolato sette metri sottoterra: il tam-tam dei residenti e il salvataggio in extremis da parte dei pompieri - Poi quei latrati disperati provenienti da sotto terra: l’animale, caduto, che rimane intrappolato nelle profondità di un pozzo e non riesce a risalire. Si legge su milano.corriere.it