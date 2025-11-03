Brutta avventura per un anziano che è precipitato con la propria auto facendo un salto di circa 7 metri: l’uomo, seppur ferito seriamente, è salvo per miracolo. Il fatto è accaduto ieri mattina, poco dopo le 10, in via Pietro Bruschi, nel centro storico del bellissimo borgo fossatano, inerpicato sulle falde appenniniche. L’uomo, un anziano residente a Roma, stava uscendo con la propria autovettura da un parcheggio. Non è chiaro cosa sia accaduto nella manovra, sta di fatto che la macchina è finita verso valle, precipitando sulla via sottostante. Un salto terrificante, che avrebbe potuto aver conseguenze decisamente drammatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volo di sette metri con l’auto. Anziano salvo per miracolo