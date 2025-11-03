I MIGLIORI ITALIANI DELLA 4ª GIORNATA DI SUPERLEGA. MATTIA BOTTOLO: Ancora una volta devastante e decisivo. Chiude il match contro Cisterna con 16 punti all’attivo, il 65% in ricezione e il 57% in attacco, due muri e un ace. Cosa chiedere di più? LEONARDO BARBANTI: Una prova di sostanza dell’alzatore di Milano che si affida con costanza a Reggers ma lo fa con precisione e a ragion veduta perché il belga martella da ogni parte del campo. SIMONE GIANNELLI: Partita di grande autorità dell’alzatore azzurro, sul non facile campo di una Modena reduce da due vittorie a fila. La solita prova di sostanza a servizio della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 4a giornata di Superlega. Orioli il nome nuovo in banda. Per Bottolo solo conferme