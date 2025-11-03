Volley femminile le migliori italiane della 7a giornata di A1 Adigwe e Piomboni | le azzurrine si fanno notare anche in campionato
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 7ª GIORNATA DI SERIE A1. ANNA DANESI: Stada spianata per Milano contro Monviso anche grazie alla prova della centrale azzurra che è in crescita di condizione. Chiude con 12 punti, il 75% in attacco, due muri e un ace. MERIT ADIGWE: Nonostante un avvio stentato la giovane opposta di Conegliano diventa progressivamente protagonista del match di Bergamo chiudendo con 22 punti, il 52% di positività in attacco e 4 muri. EKATERINA ANTROPOVA: Decisiva nella rimonta di Scandicci sul campo di Novara. Chiude con 26 punti, il 56% in attacco e tre puri. Un’altra partita da superstar per l’opposta azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
