Volley | apuani sconfitti secondo copione a Pontedera dai Lupi Per metà gara regna l’equilibrio Ora il turno di riposo Massa Carrara si arrende alla capolista

3 nov 2025

LUPI PONTEDERA 3 MASSA CARRARA 0 GRUPPO LUPI PONTEDERA: Lazzeri, Lusori, Molesti, Barbone, Capponi, Taliani, Miglietta, Pozza, Bergoli, Pantalei, Lazzeroni, Borghi, Menichini. Coach: Michele Bulleri. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Rustighi, Mosca, Marini, Lazzeri, Lucarelli, Passino, Pardini, Bagnoli, Georgiev, Nannini, Diridoni. Coach: Luca Cei. Arbitri: Luisa Proietti e Adriana Bruno. Parziali: 25-23, 25-16, 25-13. PONTEDERA – La Pallavolo Massa Carrara è tornata in terra apuana senza punti dallo scontro in casa della capolista nel quarto turno del campionato nazionale maschile di serie B, girone E. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

