Volley A2 Pordenone è troppo forte La Villas Codyeco deve arrendersi
PRATA PORDENONE 3 E.V.C.L. SIENA 0 PRATA PORDENONE: Alberini 1, Gamba 19, Scopelliti 1, Katalan 7, Ernastowicz 11, Terpin 11, Benedicenti (L), Meneghel, Aiello (L) n.e, Fusaro n.e, Pillon n.e, Umek n.e, Sist n.e, Bruno n.e. All: Di Pietro. E.V.C.L. SIENA: Hoff 2, Nelli 8, Compagnoni, Ceban 5, Randazzo 11, Benavidez 9, Piccinelli (L), Rocca 4, Mastrangelo, Bragatto n.e, Bini (L) n.e, Matteini n.e, Baldini n.e, Maletaj n.e.. All: Petrella (nella foto). Successione set: 25-20; 25-20; 25-17. Batt. sbagliate Prata: 14; Aces: 2; Muri: 5. Batt. sbagliate Siena: 17; Aces: 7; Muri: 6. PORDENONE - Fa valere il fattore campo e la maggior forza la compagine friulana che vince, convincendo, contro la Emma Villas Codyeco Lupi Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
