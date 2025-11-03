Voli di continuità operativi da oggi i collegamenti da Falconara per Roma e Milano

FALCONARA MARITTIMA – L’Aeroporto di Ancona e la compagnia aerea Dat AS, alla presenza delle massime autorità municipali e regionali, hanno varato nella giornata di oggi, 3 novembre, l’avvio dei voli di linea per Roma–Fiumicino e Milano-Linate. Come previsto dal bando regionale di continuità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it