Voli di continuità operativi da oggi i collegamenti da Falconara per Roma e Milano

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – L’Aeroporto di Ancona e la compagnia aerea Dat AS, alla presenza delle massime autorità municipali e regionali, hanno varato nella giornata di oggi, 3 novembre, l’avvio dei voli di linea per Roma–Fiumicino e Milano-Linate. Come previsto dal bando regionale di continuità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

