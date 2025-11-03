Volevano dare vita a una piantagione di marijuana | arrestati

Udinetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestati dopo essere stati sorpresi con quasi 6 chili di stupefacente. Si tratta di due italiani – uomo e donna – un inglese. Nei confronti dei due cittadini italiani, residenti fuori città, è stato emesso dal questore di Udine il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune.I. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Volevano Dare Vita Piantagione