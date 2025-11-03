Voilà Dimora Manzoni la prima casa vacanze comunale di Celenza Valfortore
Si chiama Dimora Manzoni la prima casa vacanze comunale di Celenza Valfortore. Venerdì scorso, con scoprimento della targa e taglio del nastro, ha aperto ufficialmente i battenti. Il progetto nasce nel 2012, durante il primo mandato dell’amministrazione guidata da Massimo Venditti. L’antica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
