Voghera donna di 74 anni travolta dal furgone in retromarcia guidato dal marito | è grave
Voghera (Pavia), 3 novembre 2025 – Una donna di 74 anni è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stata investita dal furgone condotto dal marito. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Voghera. I due coniugi, che per molti anni hanno gestito un banchetto al mercato in piazza Duomo a Voghera (Pavia), stavano rientrando nel loro magazzino. Cos’è successo . La donna è scesa per aprire il portone del garage. Il furgone ha il cambio automatico: dalle prime notizie sembra che il marito abbia inserito inavvertitamente il tasto per muovere il mezzo. Il furgone si è quindi mosso, seppure lentamente, e ha travolto la donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
