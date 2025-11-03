Vlahovic Juve rinnovo possibile? Di Marzio fa il punto sul futuro del centravanti serbo Cosa può succedere con Dusan
Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Di Marzio fa il punto sul futuro del centravanti serbo, ritrovatosi nelle ultime partite. Cosa può succedere con Dusan. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus torna ad essere un tema centrale, nonostante l’evidente nuova motivazione che l’attaccante serbo sta mostrando sotto la gestione di Luciano Spalletti. Con un contratto pesante in scadenza, la società bianconera si trova di fronte a un bivio strategico che dovrà essere affrontato a breve. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, ha fatto il punto sulla complessa situazione del centravanti, delineando i due possibili scenari che attendono il club e il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Vlahovic scrive alla Juventus ️ Il gesto social dopo la Cremonese ️️ FOTO - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic: “Stasera la miglior partita stagionale della #Juventus. Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto a Como: questo atteggiamento e mentalità dobbiamo averli ogni gara. Domenica non eravamo a livello della #Juve. Non basta dare il 100%. Con la #Lazi - X Vai su X
Vlahovic: "Juve, vorrei 100 gol a stagione! Tudor? Colpa di tutti". E sul rinnovo scenari aperti - Un Dusan Vlahovic senza peli sulla lingua quello che ha parlato in conferenza nel post partita di Juve- Segnala msn.com
Spalletti punta su Vlahovic - Ora serve parlare meno e fare di più” Il vero Dusan Vlahovic è ... Si legge su tuttojuve.com
Vlahovic, l'ipotesi rinnovo con la Juve non è da scartare del tutto - In gol contro l'Udinese, seppur su rigore, nell'ultima di campionato, Dusan Vlahovic continua a tenere in apprensione i tifosi della Juventus per quanto riguarda il suo futuro ... tuttojuve.com scrive