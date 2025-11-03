Vlahovic Juve rinnovo possibile? Di Marzio fa il punto sul futuro del centravanti serbo Cosa può succedere con Dusan

Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Di Marzio fa il punto sul futuro del centravanti serbo, ritrovatosi nelle ultime partite. Cosa può succedere con Dusan. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus torna ad essere un tema centrale, nonostante l’evidente nuova motivazione che l’attaccante serbo sta mostrando sotto la gestione di Luciano Spalletti. Con un contratto pesante in scadenza, la società bianconera si trova di fronte a un bivio strategico che dovrà essere affrontato a breve. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport, ha fatto il punto sulla complessa situazione del centravanti, delineando i due possibili scenari che attendono il club e il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

