Vlahovic già carico per la Champions League | il serbo accende così i tifosi bianconeri a 24 ore da Juve Sporting Lisbona – FOTO

Vlahovic Juve, l’attaccante serbo suona la carica su Instagram: il gioco di parole “Sei you tomorrow” per dare appuntamento ai tifosi alla sfida Champions. La Juventus si prepara a una notte fondamentale, la prima in Europa della nuova era Spalletti. Domani sera (ore 21:00) all’Allianz Stadium arriva lo Sporting Lisbona per una sfida da dentro o fuori in Champions League. La squadra ha un disperato bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione (dopo i soli 2 punti nelle prime 3 gare), e uno degli uomini più attesi, Dusan Vlahovic, ha voluto suonare la carica. Vlahovic: il messaggio ai tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic già carico per la Champions League: il serbo accende così i tifosi bianconeri a 24 ore da Juve Sporting Lisbona – FOTO

