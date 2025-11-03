sul destino dell’attaccante serbo. In una Juventus che cerca di costruire la sua nuova identità sotto una nuova guida tecnica, le certezze sono fondamentali. E una delle più importanti, Luciano Spalletti, vuole costruirla attorno al suo centravanti. Il futuro di Dusan Vlahovic, spesso al centro di voci di mercato a causa di una situazione contrattuale complessa, è stato uno temi caldi della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. A rivelare lo stato d’animo e le intenzioni dell’attaccante serbo è stato lo stesso Spalletti, che ha voluto mettere a tacere le speculazioni, raccontando di un colloquio diretto avuto con il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic a colloquio con Spalletti: il tecnico rivela cosa gli ha detto sul futuro. Clamoroso colpo di scena