Vlahovic a colloquio con Spalletti | il tecnico rivela cosa gli ha detto sul futuro Clamoroso colpo di scena
sul destino dell’attaccante serbo. In una Juventus che cerca di costruire la sua nuova identità sotto una nuova guida tecnica, le certezze sono fondamentali. E una delle più importanti, Luciano Spalletti, vuole costruirla attorno al suo centravanti. Il futuro di Dusan Vlahovic, spesso al centro di voci di mercato a causa di una situazione contrattuale complessa, è stato uno temi caldi della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. A rivelare lo stato d’animo e le intenzioni dell’attaccante serbo è stato lo stesso Spalletti, che ha voluto mettere a tacere le speculazioni, raccontando di un colloquio diretto avuto con il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
