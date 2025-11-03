Vivere fino a 200 anni | scoperto il segreto della longevità della balena della Groenlandia

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le balene della Groenlandia vivono anche oltre i 200 anni. Gli scienziati da tempo si interrogano su quale sia l'elisir della lunga vita che possiedono, riuscendo a sopravvivere alle mutazioni cancerogene. Ora hanno identificato una proteina in particolare che dona un "super potere" a questi enormi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

