Vivere fino a 200 anni | scoperto il segreto della longevità della balena della Groenlandia
Le balene della Groenlandia vivono anche oltre i 200 anni. Gli scienziati da tempo si interrogano su quale sia l'elisir della lunga vita che possiedono, riuscendo a sopravvivere alle mutazioni cancerogene. Ora hanno identificato una proteina in particolare che dona un "super potere" a questi enormi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Spooky season, American edition! Negli USA Halloween non è solo una festa… è un’esperienza da vivere fino in fondo! Dalle case addobbate ai pumpkin patch, fino ai party con gli amici — ogni giorno è un film ? E tu, dove vorresti passare il tuo prossi - facebook.com Vai su Facebook
"Essere #Missionari di speranza, vivere fino in fondo il #Vangelo mettendosi accanto agli ultimi" A @incamminotv2000 Suor Giusy Sozza, superiore generale delle suore Ancelle Missionarie del Santissimo Sacramento. La puntata è su #Play2000 - X Vai su X
Come vivere più di 100 anni secondo ChatGPT, il segreto della longetività "svelato" dall'IA - La risposta di ChatGPT sorprende: non si tratta di soldi, genetica o diete estreme. Come scrive ilmessaggero.it
L’essere umano potrebbe vivere fino a 150 anni? Con quali tecniche? Continui trapianti d’organi? - Il sogno dell’immortalità, o perlomeno dell’«ultra longevità», solletica da secoli i potenti della Terra, l’immaginazione degli scrittori e le tasche dei miliardari. Secondo corriere.it
I trapianti di organi possono davvero farci vivere fino a 150 anni? - Quando il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati nella prima settimana di settembre a Pechino, molti si aspettavano che discutessero di questioni ... Segnala nationalgeographic.it