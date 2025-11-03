Vittoria pesante in rimonta Il quarto set è devastante

IGOR GORGONZOLA NOVARA 2 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3 NOVARA: Cambi 5, Herbots 18, Squarcini, De Nardi (L1), Leonardi (L2), Alsmeier 13, Ishikawa 18, Mims, Bonifacio 8, Carraro, Baijens 1, Tolok, Costantini ne, Igiede 18, Melli. All.: Bernardi. SCANDICCI: Traballi, Bechis, Skinner 21, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 12, Ribechi (L2) ne, Bosetti 3, Ognjenovic 2, Mancini ne, Graziani 13, Nwakalor 7, Antropova 26, Weitzel 3. All.: Gaspari. Arbitri: Zavater - Papadopol Parziali: 25-22, 25-19, 27-29, 13-25, 11-15 Una vittoria pesante: con una sorprendente rimonta la Savino Del Bene fa suo il big match col Novara dopo aver perso i primi due set; nel terzo rientra in corsa e da lì in avanti sale in cattedra grazie anche alla gestione di Marco Gaspari che ruota quasi tutta la panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittoria pesante in rimonta. Il quarto set è devastante

