Vittoria netta contro Ripalta l' Olimpia Teodora si conferma in vetta alla classifica

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l’inizio di stagione da sogno per l’Olimpia Teodora Ravenna che si conferma capolista a punteggio pieno superando con un bel 3-0 anche il difficile ostacolo Ripalta. La squadra ospite si presentava al PalaCosta da seconda in classifica e ha creato diversi grattacapi alle giallorosse. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Bolzano torna alla vittoria: 3-0 in casa contro il Fehervar - La Sparkasse Arena trema letteralmente quando Miglioranzi, Pollock e Schneider segnano i gol nel ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Vittoria Netta Contro Ripalta