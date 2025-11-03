Vitiligine la svolta della ricerca | così oggi la medicina punta alla ripigmentazione

In passato considerata solo una condizione estetica, oggi la vitiligine è al centro della rivoluzione scientifica: nuove terapie farmacologiche e approcci rigenerativi aprono la strada a trattamenti più efficaci e a una nuova consapevolezza su questa malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vitiligine, la svolta della ricerca: così oggi la medicina punta alla ripigmentazione

