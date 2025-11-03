Vite separate in sala professori | per il 30,3% la relazione con i colleghi è un problema per il 47,5% la soluzione è… evitarli
Un report sui docenti rivela che i colleghi sono la seconda fonte di difficoltà (30,3%), principalmente a causa di divergenze di stile educativo (40,1%). La strategia più usata è evitare il conflitto (47,5%), creando un "finto consenso" che porta all'isolamento professionale. L'articolo Vite separate in sala professori: per il 30,3% la relazione con i colleghi è un problema, per il 47,5% la soluzione è. evitarli . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
"È trasparenza assoluta, è il cantante che prova a stare in piedi ma vive i suoi drammi, perché io non so vivere due vite separate" - facebook.com Vai su Facebook
Furto a scuola, rubati 300 euro dalla sala professori. I carabinieri indagano sull’esistenza di una baby-gang - È un colpo da circa 300 euro avvenuto in sala professori quello sul quale stanno indagando i carabinieri. Si legge su ilsecoloxix.it