Un report sui docenti rivela che i colleghi sono la seconda fonte di difficoltà (30,3%), principalmente a causa di divergenze di stile educativo (40,1%). La strategia più usata è evitare il conflitto (47,5%), creando un "finto consenso" che porta all'isolamento professionale. L'articolo Vite separate in sala professori: per il 30,3% la relazione con i colleghi è un problema, per il 47,5% la soluzione è. evitarli . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it