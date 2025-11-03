Vita da strega potrebbe tornare in tv | Fox annuncia lo sviluppo della serie reboot

Il network ha stretto un accordo con Sony con l'obiettivo di riportare sul piccolo schermo la storia dell'amore tra una strega e un umano. Vita da strega sembra destinata a tornare sul piccolo schermo: Fox ha infatti annunciato di aver approvato lo sviluppo di un reboot della serie cult. Il progetto sarà curato da Judalina Neira (The Boys), sceneggiatrice e produttrice esecutiva, e dal produttore Doug Robinson, in collaborazione con Sony Pictures Television. I primi dettagli del reboot Neira, tramite la sua casa di produzione Famous Last Words, ha stretto un accordo con Sony TV nel 2024, rinnovato proprio recentemente, e fin da allora ha lavorato al potenziale reboot di Vita da strega. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

